Зеленский прибыл на закрытую встречу "Слуг народа". Фото кортежа

На закрытую встречу депутатов "Слуги народа" во вторник, 3 марта, прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил собственный корреспондент OBOZREVATEL. Предварительно, кортеж главы страны состоял из 4 авто.

Добавим, "слуги" собрались вечером в кинозале Верховной Рады. По данным источников, они должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.

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Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН

Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН

Как сообщал OBOZREVATEL:

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