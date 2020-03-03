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3 марта • обновлено в 20:05
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Зеленский прибыл на закрытую встречу "Слуг народа". Фото кортежа

6.7т
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На закрытую встречу депутатов "Слуги народа" во вторник, 3 марта, прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил собственный корреспондент OBOZREVATEL. Предварительно, кортеж главы страны состоял из 4 авто.

Добавим, "слуги" собрались вечером в кинозале Верховной Рады. По данным источников, они должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.

Зеленский прибыл на закрытую встречу "Слуг народа". Фото кортежа

Скрин видео

Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН

Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН

Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН

Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа фотографии политика
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Зеленский приехал спасать свою шкуру за счет Гончарука, Рябошапки и иже с ними - отсрочка предсказуемого финила.
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0
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Иванович Юрий, пардон - финала
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0
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Сухой лед когда подадут на вечеринку ?
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1
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Гоша Злой
Гоша Злой
а чего не на лисапеде?)
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