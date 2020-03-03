Зеленский прибыл на закрытую встречу "Слуг народа". Фото кортежа

На закрытую встречу депутатов "Слуги народа" во вторник, 3 марта, прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщил собственный корреспондент OBOZREVATEL. Предварительно, кортеж главы страны состоял из 4 авто.
Добавим, "слуги" собрались вечером в кинозале Верховной Рады. По данным источников, они должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.
Скрин видео
Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН
Кортеж Зеленского прибыл на встречу СН
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным источников OBOZREVATEL, Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку.
Сам Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опроверг.
Новым премьер-министром может стать нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.
Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин пояснил, что фракция должна принять решение относительно увольнения премьер-министра или других членов Кабмина после собрания 3 марта.
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