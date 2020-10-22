Зеленский вслед за "слугами" прибыл на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 октября, начал свою рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Пресс-служба отметила, что глава государства планирует ознакомиться с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Накануне на восток Украины прибыли народные избранники от СН.
"Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", – сказано в сообщении.
Напомним, 21 октября глава страны совершил поездку в Волынскую область, проверив там объекты "Большой стройки".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ранее сообщил, что на Донбасс отправятся 120 их нардепов. Он сказал, что "слуги" поедут "не на Мальдивы, а на передовую", чтобы узнать о том, что реально там происходит.
Утром 21 октября более ста депутатов от СН отправились с двухдневной рабочей поездкой на Донбасс.
В Константиновке, куда прибыли нардепы, произошла перепалка между ветеранами АТО и Арахамией. Причиной стало его заявление о необходимости сократить численность небоевого состава армии.