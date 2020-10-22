Зеленский вслед за "слугами" прибыл на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 октября, начал свою рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Пресс-служба отметила, что глава государства планирует ознакомиться с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе. Накануне на восток Украины прибыли народные избранники от СН.

"Также президент примет участие в церемонии открытия спортивного объекта и обсудит с выдающимися украинскими спортсменами перспективы развития спорта в нашей стране", – сказано в сообщении.

Напомним, 21 октября глава страны совершил поездку в Волынскую область, проверив там объекты "Большой стройки".

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