Зеленский прибыл на Донбасс и почтил память погибших во Второй мировой. Фото
Президент Владимир Зеленский 8 мая с рабочей поездкой прибыл на Луганщину, где посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией.
В День памяти и примирения глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Украина – освободителям". Об этом сообщает пресс-служба ОП.
"Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди пришлась освобождена из нацистской неволи женщина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что рядом с памятником в Меловом также есть братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших за освобождение села. На 27 мемориальных досках возле нее высечены 1066 имен павших героев.
В то же время недалеко от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов из Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в Украине, как и во многих других странах Европы, отмечается День памяти и примирения, который символизирует победу над нацизмом и посвящен памяти жертв Второй мировой войны.