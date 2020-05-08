Зеленский прибыл на Донбасс и почтил память погибших во Второй мировой. Фото

Президент Владимир Зеленский 8 мая с рабочей поездкой прибыл на Луганщину, где посетил поселок Меловое, который разделен границей между Украиной и Россией.

В День памяти и примирения глава государства возложил цветы к мемориальному комплексу "Украина – освободителям". Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди пришлась освобождена из нацистской неволи женщина", – говорится в сообщении.

Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой president.gov.ua

Отмечается, что рядом с памятником в Меловом также есть братская могила, где покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших за освобождение села. На 27 мемориальных досках возле нее высечены 1066 имен павших героев.

Зеленский на Луганщине почтил память погибшим во Второй мировой president.gov.ua

В то же время недалеко от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов из Украины.

Зеленский на Луганщине почтил память погибшим во Второй мировой president.gov.ua

Зеленский на Луганщине почтил память погибшим во Второй мировой president.gov.ua

Зеленский на Луганщине почтил память погибшим во Второй мировой president.gov.ua

Зеленский на Луганщине почтил память погибшим во Второй мировой president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в Украине, как и во многих других странах Европы, отмечается День памяти и примирения, который символизирует победу над нацизмом и посвящен памяти жертв Второй мировой войны.