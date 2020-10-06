Зеленский принял участие в 22-й саммите Украина-ЕС: все итоги встречи

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе 22 саммита Украина-ЕС в Брюсселе, который стал первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически с момента начала пандемии COVID-19.

OBOZREVATEL собрал самое важное о повестке дня встречи.

На саммите не присутствует, как планировалось ранее, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из-за самоизоляции после контакта с носителем коронавируса.

От ЕС в саммите принимает участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, а президента Еврокомиссии представил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Жозеп Боррель. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.

Украинский президент поблагодарил в Twitter ЕС за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Саммит Украина-ЕС стал первым "живым" саммитом со страной-партнером ЕС с начала пандемии. Благодарен ЕС за поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета: ЕС высоко оценил наши усилия по мирному урегулированию и активную и конструктивную позицию Украины", – написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил ЕС. Twitter Владимира Зеленского

Зеленский на саммите в Брюсселе. Twitter Владимира Зеленского

В Брюсселе состоялась пленарная сессия 22-го Саммита Украина – Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Пресс-служба президента Украины отметила, что представители Евросоюза очень высоко оценили реформы в Украине. В частности, речь шла о децентрализации, реформу Избирательного кодекса и банковскую реформу.

Было отмечено, что ЕС видит "дополнительный потенциал" Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и считает, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной. Также отмечено, что ЕС будет поощрять Украину к дальнейшим изменениям.

Также во время заседания обсудили внешнеполитические вызовы.

Президент Владимир Зеленский поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной.

Участники заседания достигли положительного видения сроков введения совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС.

Также обсудили реализацию проектов диджитализации в Украине.

Кроме того, обсуждена реализация судебной реформы и реформы правоохранительных органов в Украине. ЕС высоко оценил усилия нашего государства в этом направлении.

Саммит Украина-ЕС прошел 6 октября в Брюсселе. president.gov.ua

О вакцине от COVID-19

Украина и Европейский Союз заявили о готовности сотрудничать в вопросе доступа к будущей вакцины против коронавируса по доступным ценам.

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров ЕС и Украины, сделанном по итогам саммита.

"Мы выразили готовность сотрудничать над доступом к будущей вакцине против COVID-19, глобальным общим достоянием, по доступным ценам. Мы признали, что глобальная солидарность, сотрудничество и эффективная многосторонность нужны как никогда для победы над вирусом, а также для обеспечения устойчивого экономического восстановления", – сказано в заявлении.

ЕС напомнил, что выделил Киеву пакет поддержки размером €190 млн и мобилизовал программу макрофинансовой помощи на €1,2 млрд для преодоления пандемии COVID-19 и ее социально-экономического воздействия, что значительно превышает помощь, оказанную другими партнерами.

"Мы отметили благодарность руководства и граждан Украины за оказанную помощь", – отметили лидеры ЕС.

На саммите обсудили политическую и экономическую поддержку Украины со стороны ЕС. president.gov.ua

О реформах

Лидеры Европейского Союза отметили значительный прогресс, достигнутый Украиной в сфере реформ, и одобрили ее обновленное обязательства по деолигархизации.

"Мы признали значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ, и согласились с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий", – сказано в заявлении.

В частности, в ЕС одобрили начало проведения земельной реформы, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации.

"Мы приветствуем начало работы Высшего антикоррупционного суда. Мы договорились о важности ускорения и усиления усилий по реформам, в частности относительно судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимый набор добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечения сильных и независимых антикоррупционных институтов. Мы одобряем обновленное обязательства Украины бороться с влиянием частных интересов ("деолигархизацию"). В связи с этим мы отметили необходимость дальнейшего усиления плюрализма СМИ в Украине", – заявили лидеры.

Зеленский поднял вопрос дезинформационных вызовов. president.gov.ua

О финпомощи ЕС Украине

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине связанна с выполнением страной реформ, ведь ЕС не является банком и не раздает деньги просто так.

"Помощь, которую мы предоставляем Украине – не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину как процветающую и защищенную страну. Действительно, наша помощь связанна с реформами, для того, чтобы разделять ценности, которые мы разделяем", – сказал он.

Европейский политик при этом похвалил Зеленского. "Я думаю, что нам надо признать, что президент Зеленский продемонстрировал лидерство в продвижении очень важных реформ, в частности земельной, банковской и налогообложения", – сказал Боррель.

О совместном авиационном пространстве с ЕС

Зеленский сообщил, что Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

"Что касается свободного авиационного пространства, то, скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, в начале следующего года мы наконец это сделаем", – сказал президент Украины на итоговой пресс-конференци.

Представители Евросоюза очень высоко оценили реформы в Украине. president.gov.ua

О санкциях против РФ

Зеленский отметил, что получил заверение лидеров Европейского Союза, что санкции ЕС против РФ будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Совместно с партнерами мы в очередной раз призвали Российскую Федерацию обеспечить полное выполнение Минских договоренностей. Я также получил заверение, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал он на итоговой пресс-конференции после завершения саммита.

Что подписали

В Брюсселе состоялась официальная церемония подписания международных договоров между правительством Украины, Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

В Брюсселе состоялось подписание международных договоров. Скриншот

Соглашения с Европейской комиссией

Соглашение между Правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Программа ЕС "Крепкие регионы" на сумму €30 млн.

В пояснении к документу указано, что его целью является привлечение помощи ЕС для повышения устойчивости Украины к таким угрозам, как пандемия COVID-19, дестабилизация, гибридные угрозы. Другой целью является увеличение потенциала Украинского государства в сфере построения мира путем повышение безопасности в регионах, непосредственно пострадавших от конфликта, незаконной аннексии Крыма.

Помощь ЕС также будет направлена в регионы местным органам власти для реагирования на последствия пандемии COVID-19.

Соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Механизм развития гражданского общества Украины" на сумму €20 млн

Его целью является привлечение помощи ЕС для укрепления демократии в Украине. Она будет направлена на повышение способностей организаций гражданского общества участвовать в разработке политик, помогать в продвижении реформ, на создание в целом более благоприятной среды для работы гражданского общества в Украине.

Соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине" на сумму €10 млн.

Соглашением предусматривается разработка и реализация политики и мер, которые будут эффективно поддерживать переход к климатически нейтральным, чистым, ресурсоэффективным и безопасным энергоснабжению и потреблению.

Помощь будет предоставлена для развития мелкомасштабных проектов в области возобновляемой энергии, предоставления консультаций относительно оптимальных решений для экономически эффективной поставки тепла и горячей воды в муниципалитетах, разработки планов городской мобильности и т. д.

Кроме того, этим Соглашением предусмотрено создание совместного ресурсного центра по вопросам климатических инноваций между Украиной и ЕС и реализация "зеленых" мероприятий в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года.

Все три документа от Украины подписала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, от Европейской комиссии – еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Оливер Варгеи.

Соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ)

Одним соглашением ЕИБ профинансирует проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на сумму €300 млн.

Документ от Украины подписал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев, от Европейского инвестиционного банка – вице-президент ЕИБ Тереза Червинская. Помощь ЕИБ будет направлена на теплоизоляцию крыш, подвалов и стен, энергоэффективные окна и остекление, энергоэффективное освещение, системы регенерации потерь тепла, инвестиции в возобновляемые источники энергии, если они являются частью более широких инвестиций в энергоэффективность и другие компоненты, которые Банк рассматривает как элементы энергоэффективности.

Гарантийное Соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты")" на сумму €30 млн подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова.

Подписание Соглашения обеспечит закупку сортировочного оборудования, создание 3 сортировочных объектов, в частности, строительство хаба во Львове и 22 сортировочных депо в целом, внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов. Возврат средств займа предполагается осуществить полностью за счет средств конечного бенефициара – АО "Укрпошта" в течение 20 лет.

Соглашение между "Укрпоштой" и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты")" подписали генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смелянский и вице-президент ЕИБ Лилиана Павлова. Благодаря кредиту "Укрпошта" модернизирует логистическую сеть путем строительства трех новых сортировочных центров, 20 почтовых депо и соответствующей ИТ-инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите Украина-ЕС президент Украины Владимир Зеленский отчитается о реформах и представит инициативу о создании Крымской платформы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.