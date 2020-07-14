Зеленский-президент, как артист, хочет получать аплодисменты, – Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский на посту главы государства хочет добиться успехов и получить аплодисменты за свои достижения.

Об этом в интервью "Буквам" рассказал политик, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Все политики любят, когда им аплодируют, скажу вам по секрету. Мало кто из политиков любит, когда их критикуют. Просто одни умеют держать лицо и делать выводы, а другие вообще – не воспринимают критику. Но все точно любят, когда им аплодируют. Если политик к этому еще и артист, очевидно, что желание аплодисментов еще больше", – сообщил он.

По мнению Луценко, Зеленский наивно полагал, что ему удастся легко сделать "счастье для страны".

"Просто нужно – не мешать. Эта фраза: "Просто надо перестать стрелять" – она ​​же ключ к его логики. Просто надо перестать ... и давать людям счастье. Он был уверен, что уже давно все есть, но просто злой Порошенко и еще какие-то злые олигархи, просто не дают народу счастья. А на самом деле, вот оно лежит, просто надо открыть дверь и счастье ушло в народ срывать аплодисменты. Он был в этом абсолютно уверен. Он дословно мне сказал: "Я покажу вам, как получать аплодисменты каждый день", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юрий Луценко признался в разговоре на "сильно повышенных тонах" с президентом Украины Владимиром Зеленским.