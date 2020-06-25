Зеленский предупредил о возможном пике пандемии COVID-19 летом

Марина Лисничук Политика 14:20, 25.06.2020 Обновлено: 14:22, 25.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна может столкнуться с еще одним пиком заболеваемости коронавирусом этим летом.

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Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19. На нем, в частности, главе государства доложили о несоблюдении украинцами карантинных ограничений, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

Он напомнил, что в медучреждениях некоторых регионов сейчас заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет.

"Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский, говоря о борьбе с коронавирусом, сравнил Украину с куполом цирка, под которым балансирует гимнаст.

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