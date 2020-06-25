МоваЯзык

Топ-темы:

Зеленский предупредил о возможном пике пандемии COVID-19 летом

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
722
Зеленский предупредил об пике коронавируса

Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин, чтобы не допустить пика пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна может столкнуться с еще одним пиком заболеваемости коронавирусом этим летом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19. На нем, в частности, главе государства доложили о несоблюдении украинцами карантинных ограничений, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

Он напомнил, что в медучреждениях некоторых регионов сейчас заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет.

"Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский, говоря о борьбе с коронавирусом, сравнил Украину с куполом цирка, под которым балансирует гимнаст.

УкраинаКоронавирусКарантин в УкраинеОфис президента Владимир Зеленский
Поделиться в Facebook
  1. /Политика