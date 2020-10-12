Президент Украины Владимир Зеленский может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года.

Как заявил он в интервью британскому телеканалу ВВС, предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка за полгода никого не посадил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали", – отметил Зеленский.

По его словам, действующий генпрокурор Венедиктова – профессиональная женщина.

"Но если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", – предупредил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта монобольшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что Зеленский, освободив Рябошапку и назначив вместо него Венедиктову, допустил очередную огромную кадровую ошибку.