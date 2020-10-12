Зеленский предупредил, что может уволить Венедиктову
Зеленский заявил, что предыдущий генпрокурор Рябошапка за полгода никого не посадил
Он ждет, что Венедиктова до конца года покажет лучший результат
Президент Украины Владимир Зеленский может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года.
Как заявил он в интервью британскому телеканалу ВВС, предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка за полгода никого не посадил (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода – очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали", – отметил Зеленский.
По его словам, действующий генпрокурор Венедиктова – профессиональная женщина.
"Но если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", – предупредил президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта монобольшинство Верховной Рады на внеочередном заседании назначило на должность генерального прокурора Ирину Венедиктову.
Бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак заявил, что Зеленский, освободив Рябошапку и назначив вместо него Венедиктову, допустил очередную огромную кадровую ошибку.