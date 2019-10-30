Зеленский представил план деоккупации Донбасса и Крыма

В Украине должны создать государственную стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Об этом в среду, 30 октября, на форуме в Мариуполе заявил президент Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма… Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно, потому что сегодня внутри Украины есть абсолютно разные видения вопроса возвращения Донбасса и Крыма ", – отметил он.

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Гарант подчеркнул, что необходимо развивать информационную и гуманитарную политику в отношении данных временно оккупированных территорий.

"Что государство должно сделать уже сейчас… Кроме дипломатии, нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма…что является нашим совместным вызовом и нашей совместной ответственностью – власти, СМИ и каждого пользователя социальных сетей. Сегодня Крым вообще отсутствует в крупных масс-медиа, он исчез с информационной повестки СМИ. А упоминание о людях на подконтрольных территориях Донбасса так или иначе связаны только с войной, что ставит на этом негативное клеймо", – добавил он.

Также президент акцентировал на важности проведения встреч в "нормандском формате".

"Встреча в "нормандском формате" должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", – пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября в Мариуполе, куда прибыл на инвестиционный форум президент Украины Владимир Зеленский, устроили массовые акции протеста.

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