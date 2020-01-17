"Уменьшить напряжение в отношениях с Россией": СНБО рассмотрел Стратегию нацбезопасности Украины

В пятницу, 17 января, под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором была рассмотрена Стратегия национальной безопасности Украины.

Документ предполагает снижение напряжения в отношениях с Россией. Об этом сообщает офис главы государства.

Глава государства отметил, что заседание было консультативно-совещательным, чтобы все члены СНБО могли выразить свои мнения, замечания и предложения относительно будущего документа.

"Слышал, что есть много разных замечаний. Мы сейчас встретились, мы можем обсудить эту Стратегию после того, как секретарь СНБО ее представит", – сказал Зеленский в начале встречи.

Президент предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект Стратегии и подать свои предложения. "И после этого мы встретимся и утвердим документ", – добавил он.

В чем суть новой Стратегии нацбезопасности

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект Стратегии национальной безопасности Украины разработан в соответствии со статьей 26 Закона "О национальной безопасности Украины". В основу документа были положены избирательную программу президента, которую поддержало подавляющее большинство населения страны.

Данилов подчеркнул, что ключевыми аспектами Стратегии является человек, его жизнь, здоровье, честь, достоинство, неприкосновенность и безопасность. Конечная цель реализации - утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности.

Директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко сообщил, что проект Стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку.

В основу деятельности предлагается положить три основных принципа:

развитие оборонных и возможностей, которые сделали бы вооруженную агрессию против Украины путем увеличения цены этой агрессии;

способность общества и государства быстро и адекватно реагировать на изменение среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование своих основных механизмов;

развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и государствами - членами НАТО, прагматическое сотрудничество с другими странами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетными направлениями политики национальной безопасности в проекте Стратегии определяется обеспечения независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, прежде всего - развитие человеческого капитала, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, европейская и евроатлантическая интеграция (создание необходимых условий для получения полноправного членства в ЕС и НАТО), восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины.

"Реализация этих приоритетов будет обеспечиваться путем восстановления мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, безопасности, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". Также предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряжения в двусторонних отношениях", - подчеркнули в ОП.

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