Бизнесмен-аграрий и покровитель футболистов: Зеленский представил нового главу Тернопольщины

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Тернопольской областной администрации – Игоря Сопеля.

Это произошло во время рабочего визита главы государства в Тернопольскую область. Соответствующее видео появилось на странице Офиса президента Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Игорь Сопель являлся руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения "Агробизнеса", которое занимается производством хлебобулочной продукции. Сейчас его место там заняла супруга.

Игорь Сопель sluganarodu.ua

Зеленский представил Сопеля Скриншот видео

Зеленский представил Сопеля Скриншот видео

В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. А с 2017 года занимает должность главы местной федерации футбола. Также известно, что Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа", но проиграл.

Напомним, в декларации Сопель указал, что его семья владеет магазином площадью 50 кв. м, киоском (30 кв. м), квартирой площадью 68,2 кв. м, частью общежития (171,9 кв. м) и домом (площадь 120 кв. м). На него записана TOYOTA CAMRY 2014 года выпуска.

По основному месту работы ("Агробизнес") Сопель получил 44 676 грн зарплаты. А предпринимательская деятельность принесла ему почти в 20 раз больше – 965 тыс. грн. Его жена в 2018 году заработала 35 964 грн. Все свои сбережения тернопольский губернатор хранит в наличке – 350 тыс. грн, 7000 и 6500 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о назначении глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА. Среди них были предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцого, главы Тернопольской ОГА – Игоря Сопеля, главы Харьковской ОГА – Алексея Кучера.

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