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Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам: список имен

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Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство лицам, которые защищали суверенитет и независимость нашей страны.

Об этом сказано в указе главы государства №466/2019 "О принятии в гражданство Украины".

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамук Музашвили, Юрий Савилов, Леван Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

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Отметим, что россиянка Юлия Толопа уже трижды пыталась получить гражданство. В последний раз вице-спикер ВР Ирина Геращенко обратилась к президенту, чтобы тот предоставил девушке гражданство. Толопа с позывным "Валькирия" с 2014 года защищает нашу страну от агрессора, служила в батальоне "Айдар". В 2016 году Толопа получила только вид на жительство в Украине.

Юлия Толопа

Юлия Толопа

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Зеленский подчеркнул, что это "лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины". Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Глава государства добавил, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивание процесса предоставления гражданства.

Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам: список имен

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Реведжук сообщил, что президент Владимир Зеленский готовится отменить запрет на российские социальные сети в нашей стране.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Гражданство
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Макарский Александр
Макарский Александр
Они улучшат генофонд нерабов
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
достойные граждане )))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
О! Юлия Толопа из провинциального города Благодарного, Ставропольского края, которая, воспитавшись на идеалах неоязычества решила помочь своим братьям-фашистам на Украине. Для этого она весной и отправилась на Майдан. Там нашла своих товарищей по секте. У них это называется РУН-вера (родная украинская национальная вера) где ее с удовольствием приняли в одну из боевых сотен для участия в погромах.
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Zuk Vasiliy
Zuk Vasiliy
Стук Кастрюль, До удивления веет тупизмом в твоих коментах. Сам одурачен пропагандонами рашистскими и всякую дурь распространяешь. Братья-фашисты, братья по секте погромы. Ты лучше сунь своего носа на рашистскую говень и там агитируй за светскую власть. Крым нагло отжали, войну на Донбасе развязали при помощи своих засланых козачков и фашистских молодчиков и тут же патриотов Украины поливают грязью. Когда же ты мразь заткньошся. Мой комент не для ответа, просто терпеж урвался читать твой маразм. Ты бы еще вспомнил распятых мальчиков, изналованных бабушек на болок посту, концлагерях, залитых пенобетоном детей, сбошенных с поезда старух, отстрел снегирей, и прочую ересь. Маразматик.
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