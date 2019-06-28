Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам: список имен

Президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство лицам, которые защищали суверенитет и независимость нашей страны.

Об этом сказано в указе главы государства №466/2019 "О принятии в гражданство Украины".

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамук Музашвили, Юрий Савилов, Леван Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Отметим, что россиянка Юлия Толопа уже трижды пыталась получить гражданство. В последний раз вице-спикер ВР Ирина Геращенко обратилась к президенту, чтобы тот предоставил девушке гражданство. Толопа с позывным "Валькирия" с 2014 года защищает нашу страну от агрессора, служила в батальоне "Айдар". В 2016 году Толопа получила только вид на жительство в Украине.

Юлия Толопа Facebook

Зеленский подчеркнул, что это "лишь первые решения о предоставлении гражданства лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украины". Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Глава государства добавил, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивание процесса предоставления гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Роман Реведжук сообщил, что президент Владимир Зеленский готовится отменить запрет на российские социальные сети в нашей стране.

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