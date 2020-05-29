Зеленский предложил ввести новый вид военной службы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается ввести в стране новый вид военной службы для резервистов.

Документ №3553 опубликован на сайте парламента и направлен на рассмотрение профильного комитета.

Владимир Зеленский предлагает призывать в армию резервистов

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целями и задачами является, в частности, введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Таким призывникам будут предоставлены трудовые, образовательные и социально-правовые гарантии.

Также документ предусматривает усовершенствование порядка осуществления воинского учета призывников и военнообязанных, в том числе введение военного учета резервистов, определение органов его ведения и их полномочий.

Кроме того, президент предлагает Раде пересмотреть административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В случае принятия закона:

нарушение правил воинского учета будет караться штрафом от 510 до 850 грн, повторное нарушение – от 850 до 1700 грн;

нарушение мобилизационной подготовки будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн для граждан и от 3400 до 5100 грн для должностных лиц, повторное нарушение – от 3400 до 5100 грн и от 5100 до 8500 грн соответственно.

умышленная порча или потеря военно-учетных документов будет караться штрафом от 510 до 850 грн, повторное нарушение – от 850 до 1700 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине собираются призывать в армию выпускников военных кафедр вузов в возрасте до 43 лет. Правда, обещают, что в зону боевых действий таких "новобранцев" не отправят.

Подробнее о том, кого собираются призвать в этом году, читайте в нашем материале.