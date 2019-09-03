Зеленский предложил разрешить народу вносить законопроекты: Рада обратилась в КСУ

Верховная Рада Украины направила законопроект о законодательной инициативе народа для получения заключения в Конституционный суд.

"За" на пленарном заседании во вторник, 3 сентября, проголосовали 338 народных депутатов.

Законопроектом предлагается в ст. 93 Конституции дополнить перечень субъектов законодательной инициативы и закрепить, что помимо президента Украины, Кабинета министров, народных депутатов, законопроекты сможет вносить также народ.

Рада обратилась в КСУ из-за законодательной инициативы для народа

Также, согласно проекту, в статье должна появиться формулировка: "Закон принимается в соответствии с требованиями законодательной процедуры, определенной Конституцией и законами Украины".

Отметим, документ внесен в Раду президентом Владимиром Зеленским. Цель законопроекта – обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов. Необходимость принятия решения обосновывают тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

Пока в Украине не закреплен законодательный механизм реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.

Законопроект должен пройти стандартную процедуру, предусмотренную для конституционных изменений. Верховная Рада направляет его в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст. 157 и ст. 158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рада также направила в Конституционный суд президентский законопроект об отмене адвокатской монополии.

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