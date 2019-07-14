Зеленский предложил приостановить экопроверки судов в портах, несмотря на угрозу экологии

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах экоинспекциями на два месяца.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Экоинспекции должны приостановиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы, считает Зеленский.

Владимир Зеленский

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т. д. У нас есть два месяца, я думаю, никто не пострадает за эти два месяца", — сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Ранее неоднократно сообщалось о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах.

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