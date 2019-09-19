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19 сентября • обновлено в 18:43
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Зеленский предложил перезагрузить НАПК: всплыл интересный нюанс о проекте

1.1т Читать материал на украинском

Антикоррупционный комитет Верховной Рады в четверг, 19 сентября, получил правки к законопроекту №1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

При этом заседание комитета, на котором должен рассматриваться проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" еще не состоялся. Фотокопия части правок оказалась в распоряжении OBOZREVATEL.

В документе указывается, какие замечания, в частности, сделанные Офисом президента, учтены и не учтены.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Гордон

Правки в законопроект

Правки в законопроект

Отметим, текст законопроекта №1029 опубликован пресс-службой на сайте парламента. Он подан в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским и определен как неотложный для внеочередного рассмотрения.

Предлагаемым проектом Закона предусмотрено, что НАПК должно иметь одного руководителя, ответственного за принятие решений. Председателя агенства выбирает конкурсная комиссия, в состав которой будут входить три эксперта, предложенные Кабинетом министров Украины, а также три эксперта от международных организаций.

Также законопроектом предусмотрено предоставить НАПК автоматизированный доступ ко всем государственным реестрам.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции законопроект Верховная Рада Украины Офис президента
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