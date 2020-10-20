Зеленский предложил "недовольным" нардепам переехать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил народным депутатам, которым нравится Россия, переехать туда.

Об этом он сказал во время своего выступления с ежегодным обращением к украинцам с трибуны Верховной Рады. Его транслировал онлайн телеканал "Рада" в YouTube.

"Обществу нужны ответы. Их (вопросов. – Ред.) у людей действительно накопилось тысячи. Отсутствие ответов и справедливости приводит к потере доверия. Невозможно построить успешную страну, если общество не доверяет государству. Доверие – это не только об отношении к государственным органам, но и об участии людей в решении проблем и принятии решений", – заявил президент.

Президент говорил об одном из пунктов своей программы – народовластии. По его словам, оно вернет доверие граждан к государству и его институтам.

"И кстати, это проблема не только Украины, но и многих других государств. Поэтому различные инструменты народовластия и прямой демократии появляются все активнее. Есть много успешных примеров их использования: в Швейцарии, в Канаде, в Ирландии", – сказал Зеленский.

В это время из зала парламента кто-то выкрикнул "в России!".

"Езжайте в Россию, если вам там нравится", – резко ответил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Владимир Зеленский начал свое ежегодное послание к парламенту с шутки в духе конспирологической теории о чипировании населения планеты.