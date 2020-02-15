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15 февраля • обновлено в 20:07
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Зеленский предложил компромисс по ОРДЛО ради выборов на Донбассе

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Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за границей.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.

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Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.

"Этот вопрос я поднимал на "нормандской встрече" и он обсуждается в Минске", - заявил он.

"Мы не будем проводить выборы без контроля за границей", - подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил намерение провести местные выборы на оккупированных территориях востока уже осенью в этом году.

Зеленский предложил компромисс по ОРДЛО ради выборов на Донбассе

president.gov.ua

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Темы
Выборы на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ОРДЛО Донбасс Новости Донбасса
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Я так понимаю, что "нормандский формат" с участием Зеленского был последним.
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семенов Александр
семенов Александр
В Минских соглашениях написано, что контроль над границей,передается на следующий день .после выборов, Зеленский говорит, что Киев.не собирается проводить выборы. до передачи границы . То есть он прямо отказывается выполнять Минские соглашения. .
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
просто пост ___ ordnung muss sein __ 1 месяц назад (изменено) Каждый год бываю на Украине, жена киевлянка, ее родители остались в Киеве, в прошлом году были и в Крыму, разница - огромная, Украина - это безнадёга, это одна пустая болтовня, зависть и ненависть к России, а Крым - там уже чувствуются позитив, перемены к лучшему, он меняется, строится, облагораживается, набирается сил и красоты, мы Крым таким увидели.
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