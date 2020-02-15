Зеленский предложил компромисс по ОРДЛО ради выборов на Донбассе

Украина ради проведения местных выборов на Донбассе согласна на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за границей.

По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.

Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.

"Этот вопрос я поднимал на "нормандской встрече" и он обсуждается в Минске", - заявил он.

"Мы не будем проводить выборы без контроля за границей", - подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил намерение провести местные выборы на оккупированных территориях востока уже осенью в этом году.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что выборы на Донбассе могут состояться осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране. Вместе с тем, он допустил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Украины есть четкий план для проведения в конце октября выборов на Донбассе. Он рассказал, при каких условиях выборы станут возможны.

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