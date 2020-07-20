Зеленский предложил кандидатуру мэра в Одессе известному КВНщику, – СМИ

В Одессе от "Слуги народу" на местных выборах за пост мэра может баллотироваться известный юморист, лидер команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов.

Как пишет "РБК-Украина", его кандидатуру лично одобрил президент Владимир Зеленский.

В Харькове в противовес действующему мэру Геннадию Кернесу в СН намерены выдвинуть бизнесмена из сферы IT Романа Катеринчика. Предприниматель известен тем, что в последних досрочных выборах в Верховную Раду замыкал первую десятку списка партии блогера Анатолия Шария.

В Днепре от "Слуги народа" за кресло мэра может побороться главврач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешний депутат облсовета от БПП Сергей Рыженко. Отметим, что нардеп от СН Максим Бужанский ранее заявлял, что будет участвовать в выборах мэра Днепра, независимо от выбора Зеленского.

В Черкассах от президентской партии могут выдвинуть нардепа Александра Скичко, а депутата-мажоритарщика Татьяну Рябуху СН планирует выдвинуть в Сумах.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Ирина Верещук была избрана единым кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева, которые пройдут осенью 2020 года.