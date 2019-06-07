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"Зеленский прав!" Британский политик объяснил нюанс переговоров с Путиным

2.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский прав в своих попытках вступить в переговоры с российским главой Владимиром Путиным для урегулирования конфликта между странами.

Такое мнение высказал британский политик, бывший парламентарий и член секретариата британского кабинета министров по вопросам гражданского общества Брукс Ньюмарк в интервью "Апострофу", комментируя механизмы завершения войны.

"Был такой госсекретарь США Уоррен Кристофер, который сказал, что дипломатия становится несколько ленивой, если все, что мы делаем, — это только говорим с друзьями. Мне, вам, Зеленскому может не нравиться Путин, но в дипломатии важно взаимодействовать и говорить с людьми. Поэтому он прав в попытках вступить с ним в контакт", — сказал он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Но в плане успеха, по словам британского политика, это маловероятно, так как Украина намного слабее как партнер.

"Украина — более слабый партнер в дискуссиях с Россией, поэтому важно, чтобы европейцы, НАТО и, особенно, США вовлеклись и поддержали украинцев", — отметил Ньюмарк.

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Он подчеркнул, что без сильного партнера Украина не сможет провести сбалансированные переговоры, а Путин вряд ли воспримет Украину серьезно, если не будет "кнута и пряника".

"Маловероятно, что человек, который верит, что жесткая сила – решение проблем… Маловероятно, что можно добиться успеха", — заключил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Виталий Портников объяснил, почему Зеленский не уступит России.

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Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Украина
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