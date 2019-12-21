Зеленский позвал: Беленюк признался, как пришел в политику

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что пришел в политику по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил журналу НВ. Нардеп добавил, что познакомился с Зеленским в 2017 году на фестивале "Весело" Студии Квартал 95.

"Меня пригласил сам президент… Уже тогда, в 2017-м, ходили слухи, что Владимир Зеленский собирается идти в президенты", – подчеркнул Беленюк.

При этом спортсмен согласился пойти в политику не сразу, ведь он не имел соответствующего опыта.

"Я все же действующий спортсмен, скоро Олимпиада. Я понимал, что мне предстоит многому научиться, а это для меня всегда вызов. К тому же я достаточно критиковал представителей прежнего Министерства по делам спорта, ну и, наверное, неправильно только критиковать, важно что-то и самому сделать", – объяснил он.

Жан Беленюк пришел в политику по приглашению Зеленского facebook.com/zhanbeleniuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как Беленюк совмещает спорт и работу в Раде.

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