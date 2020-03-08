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8 марта • обновлено в 22:15
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Зеленский пожаловался на свой рабочий кабинет

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа в кабинете предшественников по улице Банковой в Киеве заставляет его чувствовать "ужасное неудобство".

Об этом украинский глава сообщил в интервью изданию The Guardian. Журналисты, которые побывали в офисе, отметили, насколько помпезная там обстановка.

"Вместительное помещение отделано позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна... Деревянный стол, украшенный малахитовыми украшениями, группа секретных телефонов..." – так описали в The Guardian увиденное.

Владимир Зеленский в своем рабочем кабинете

Владимир Зеленский в своем рабочем кабинете

Еспресо.TV

Зеленский рассказал журналистам, насколько ему неловко. "Я даже не могу сидеть там, это ужасно", – признался он, добавив, что "предыдущие жители", очевидно, "чувствовали себя как дома в этом окружении".

Журналисты напомнили: ранее Зеленский озвучивал планы перенести свой рабочий кабинет. "Но теперь он решил, что стоимость для налогоплательщиков будет непомерно высокой", – сказано в материале.

"И я не могу сделать ремонт, потому что это историческое здание, не позволит закон", – пояснил президент.

Издание также добавило, что Зеленский не заменил мебель и не убрал безвкусные бронзовые статуэтки. "Это правда, вы начинаете привыкать к этому", – процитировало The Guardian главу государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью изданию Зеленский рассказал, что разочарован отсутствием личного приглашения в Белый дом со стороны Дональда Трампа. При этом он заявил, что его предвыборная кампания была "круче", чем у президента США.

В чем еще признался Зеленский The Guardian – читайте в нашем материале по ссылке.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
политика интервью
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Emа Ol
Emа Ol
Не проблема. Сядь на сцені "Квартала" і керуй державою.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Совковое прошлое, которое так любили коммунисты ))))))))))).
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