Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа в кабинете предшественников по улице Банковой в Киеве заставляет его чувствовать "ужасное неудобство".
Об этом украинский глава сообщил в интервью изданию The Guardian. Журналисты, которые побывали в офисе, отметили, насколько помпезная там обстановка.
"Вместительное помещение отделано позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна... Деревянный стол, украшенный малахитовыми украшениями, группа секретных телефонов..." – так описали в The Guardian увиденное.
Владимир Зеленский в своем рабочем кабинете
Еспресо.TV
Зеленский рассказал журналистам, насколько ему неловко. "Я даже не могу сидеть там, это ужасно", – признался он, добавив, что "предыдущие жители", очевидно, "чувствовали себя как дома в этом окружении".
Журналисты напомнили: ранее Зеленский озвучивал планы перенести свой рабочий кабинет. "Но теперь он решил, что стоимость для налогоплательщиков будет непомерно высокой", – сказано в материале.
"И я не могу сделать ремонт, потому что это историческое здание, не позволит закон", – пояснил президент.
Издание также добавило, что Зеленский не заменил мебель и не убрал безвкусные бронзовые статуэтки. "Это правда, вы начинаете привыкать к этому", – процитировало The Guardian главу государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в интервью изданию Зеленский рассказал, что разочарован отсутствием личного приглашения в Белый дом со стороны Дональда Трампа. При этом он заявил, что его предвыборная кампания была "круче", чем у президента США.
В чем еще признался Зеленский The Guardian – читайте в нашем материале по ссылке.
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