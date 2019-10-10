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10 октября • обновлено в 13:57
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"Я на шпагате!" Зеленский пожаловался на "формулу Штайнмайера"

3.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оказался "на шпагате" из-за "формулы Штайнмайера" и Минских соглашений.

Во время пресс-марафона с журналистами 10 октября он заявил, что реализация "формулы" еще не состоялась, поскольку это возможно лишь после того, как вступит в силу новый закон об особом статусе Донбасса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства заверил, что о полноценной имплементации в жизнь "формулы Штайнмайера" можно будет говорить, когда подпись президента появится под упомянутым законом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

Кроме того, он пожаловался на действия своего предшественника, пятого президента Украины Петра Порошенко, который подписал Минские соглашения.

"В Минских сделках есть отвод, который я не могу себе позволить. И что мне делать? Подписал тот, другой президент. Я, как Ван Дам, нахожусь на таком конкретном шпагате. Было бы три ноги – посадили бы на три меня. Но я делаю, что могу. Я отвожу там, где могу обеспечить безопасность. А когда мне скажут, что дальше, Володя Зеленский, по Минску иди, я в то время приду к вам и скажу: а сейчас, уважаемое общество, давайте все вместе сядем на этот шпагат и будем все вместе отвечать за каждую жизнь", – раздраженно сказал президент.

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Он также отметил, что если его будут сажать "на шпагат", то украинское общество получит лидера, который будет вынужден все согласовывать с людьми.

"Раз в несколько месяцев будем проводить референдумы. Надо решить, какого президента хочет Украина. Вы хотите какого? Что мне делать? Если я чувствую, что это приведет к войне, то я сомневаюсь", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Віче відоме вже в добу племінного устрою й було характерне для всіх східних слов'ян як вияв народоправного ладу. В літописах вперше згадується в Києві — 1068 роком. В головних містах держав-земель за княжої доби вічові збори набрали характеру одного з верховних органів влади, який конкурував у своїх компетенціях із владою князя і боярської ради.
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