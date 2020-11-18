Зеленский, поздравляя сержантов ВСУ, акцентировал на агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских сержантов с профессиональным праздником – Днем сержанта Вооруженных Сил Украины. В своем обращении он акцентировал внимание на вооруженной агрессии России.

Поздравление от главы государства опубликовала пресс-служба ОПУ. Гарант отметил, что сержантский корпус является основой современного украинского войска, опорой для командиров и образцом в выполнении поставленных задач.

"Как безоговорочные лидеры солдатских коллективов вы играете одну из ключевых ролей в подготовке воинов и управлении ими на поле боя всегда руководствуясь лозунгом: "Следуй за мной – делай, как я", – сказал он.

Зеленский также отметил военных, защищающих украинскую землю от российского агрессора на Донбассе.

"Украинские сержанты ежедневно демонстрируют лучшие командирские качества и личным примером и умелыми действиями доказывают свою высокую боевую мастерство, отвагу и особую организаторскую роль в жизни воинских коллективов. В этот день мы склоняем головы, вспоминая воинов, отдавших свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память", – подчеркнул президент.

Зеленский от имени украинцев поблагодарил сержантский корпус за стойкость и героизм, выявленные при защите территориальной целостности нашей страны.

"Спасибо сержантам и старшинам, которые находятся в запасе и проходят службу в военном резерве за готовность в случае угрозы пополнить боевые подразделения. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей победы. Слава сержантскому корпусу Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 19 апреля 2019 года.