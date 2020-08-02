Зеленский поздравил воинов Воздушных сил ВСУ и затронул тему мира

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил ВСУ с профессиональным праздником, который они отмечают 2 августа.

В своем обращении глава государства затронул тему мира в стране и важность для этого именно военнослужащих ВС ВСУ. Оно опубликовано в его Telegram-канале.

"Национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда – Иван Никитич Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны. Спасибо за то, что вы достойно продолжаете традиции Воздушных сил. Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны на Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины", – обратился президент к военным.

Зеленский выразил слова уважения героям, которые погибли, защищая свободу и независимость Украины. Он подчеркнул, что они продолжают защищать украинцев, став для страны ангелами-хранителями на небе, а потому на земле земляки не имеют права их подвести. По случаю профессионального праздника президент предложил каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить героев, похлопав им.

"В детстве многие из нас мечтали стать летчиками. Быть летчиком – это ежедневно с достоинством выполнять важные и ответственные задачи. Быть летчиком – это днем и ночью защищать воздушные границы нашего государства. Быть летчиком – это быть гордостью нации. Без украинского неба не будет мира и победы на украинской земле! Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Слава Украине!" – подчеркнул Зеленский.

Обращение Зеленского (Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Как писал OBOZREVATEL, 2 августа в Украине отмечают День Воздушных сил ВСУ. Праздник был установлен 2007 указом президента Виктора Ющенко, "...учитывая значение Воздушных Сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".