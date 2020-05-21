Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки ярким фото

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников со Всемирным днем вышиванки.

На официальном канале президента в Telegram опубликовали фото главы государства вместе с женой Еленой. Оба были одеты в яркие вышивки (чтобы посмотреть фото, доскрольльте до конца).

"Со Всемирным днем вышиванки!", – сказано под фото.

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки

Как добавили в пресс-службе Офиса президента в Telegram, ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки. Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки – праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка – самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", – написали Зеленские в сопроводительном письме.

Напомним, 21 мая в Украине отмечается День вышиванки. Этот праздник был учрежден не так давно – в 2006 году, но за это время успело стать популярным не только в нашей стране, но и за рубежом.

Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки Telegram / Zelenskiy / Official

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 20 мая 2020, в первую годовщину инаугурации, президент Украины Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, во время которой подвел итоги года на посту главы государства.

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