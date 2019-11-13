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13 ноября • обновлено в 22:49
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"Вас запишут в историю": Зеленский шепотом поздравил "слуг народа" за землю. Видеопослание из авто

4.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 ноября, после успешного принятия в Верховной Раде законопроекта о рынке земли записал видеообращение к народным депутатам от фракции "Слуга народа".

Ролик опубликовали на Telegram-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень трудная работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", – шепотом заявил президент в салоне автомобиля.

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Зеленский шепотом поздравил "слуг народа" за землю

Зеленский шепотом поздравил "слуг народа" за землю

По мнению Зеленского, это решение останется в истории и поменяет ход событий в государстве.

"Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которой сегодня стал каждый из вас. Спасибо", – добавил президент.

Человек, скрывающийся под ником "Темный рыцарь", не оценил посыл главы государства. "Впервые слышу, чтобы будущих рабов гордо называли собственниками", – прокомментировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Цинизму нет предела. Считаю, что, если ничего не поменяется , то для Украины это плохо закончится.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный проституированный режим где бл* дство и продажа Родины основная идеология!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Mega Death, украинцы - это русские проживающие вна Украине и которые убили в себе русского. Сама этимология слова Русские это РУС-С-КИЕва. Кто? - Русы С Киева. Но возглавляет всё самое отрицательное и противное, как и сейчас с вопросом продажи Украины - это ев.реи...
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Mega Death
Mega Death
Красноармеец Киевский, Это и есть истинное украинство. Ленин со Сталиным и Хрущев с Брежневым, зря старались . Украинство вылезло из схронов
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гореть вам в аду, колониальные служебные мрази, во главе с зиц-председателем.
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