"Вас запишут в историю": Зеленский шепотом поздравил "слуг народа" за землю. Видеопослание из авто

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 ноября, после успешного принятия в Верховной Раде законопроекта о рынке земли записал видеообращение к народным депутатам от фракции "Слуга народа".
Ролик опубликовали на Telegram-канале "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень трудная работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство", – шепотом заявил президент в салоне автомобиля.
Зеленский шепотом поздравил "слуг народа" за землю
По мнению Зеленского, это решение останется в истории и поменяет ход событий в государстве.
"Каждый украинец станет собственником своей земли. Я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которой сегодня стал каждый из вас. Спасибо", – добавил президент.
Человек, скрывающийся под ником "Темный рыцарь", не оценил посыл главы государства. "Впервые слышу, чтобы будущих рабов гордо называли собственниками", – прокомментировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом, уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
Политики негативно отреагировали на решение "Слуги народа". В частности, ВО "Батьківщина" заявила о переходе в оппозицию.
О том, что изменит для Украины решение об открытии рынка земли, читайте в нашем эксклюзиве.
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