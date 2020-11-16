Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента и сказал, чего ожидает

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Свое поздравление он опубликовал в Twitter, выразив надежду на то, что отношения между странами укрепятся.

"Надеюсь на дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", – написал Зеленский.

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, Майя Санду победила на выборах президента Молдовы, которые прошли в воскресенье, 15 ноября.

В 2012-15 годах Санду занимала пост министра образования. С 8 июня по 12 ноября 2019 года была премьер-министром страны.

Отметим, что в июле 2019 года Санду посетила Украину с рабочим визитом, в рамках которого состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. О том, что она говорила об Украине, читайте по ссылке.