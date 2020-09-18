Зеленский поздравил евреев с Рош ха-Шана и объяснил ограничение въезда
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев с иудейским Новым годом Рош ха-Шана и объяснил, что традиционное празднование этого праздника стало невозможным из-за коронавируса.
Свое обращение глава государства обнародовал на официальном Telegram-канале, выразив надежду, что уже в 2021 году жизнь вернется к привычному руслу.
"Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош ха-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю нового 5781 года. Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовной настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", – написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования иудейского Нового года.
"Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества. Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей", – обратился Зеленский к евреям.
"Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни. Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года!" – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
17 сентября хасиды исполнили Гимн Украины на границе с Беларусью, надеясь, что их все же пропустят в Умань.
Однако в МВД подчеркнули, что власти Украины не будут делать исключение для паломников-хасидов и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября.
18 сентября около 600 паломников-хасидов организованно покинули нейтральную полосу на границе с Украиной и уехали вглубь Беларуси.
Вместе с тем, около 2,5 тысяч хасидов успели приехать в Умань до запрета и 18 сентября начали праздновать Рош ха-Шана.