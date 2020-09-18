Зеленский поздравил евреев с Рош ха-Шана и объяснил ограничение въезда

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев с иудейским Новым годом Рош ха-Шана и объяснил, что традиционное празднование этого праздника стало невозможным из-за коронавируса.

Свое обращение глава государства обнародовал на официальном Telegram-канале, выразив надежду, что уже в 2021 году жизнь вернется к привычному руслу.

"Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош ха-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю нового 5781 года. Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовной настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования иудейского Нового года.

"Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества. Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей", – обратился Зеленский к евреям.

"Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни. Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года!" – подытожил он.

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