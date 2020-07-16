Зеленский поздравил бухгалтеров Украины, подчеркнув их влияние на экономику

Президент Владимир Зеленский поздравил украинский с Днем бухгалтера и аудитора, подчеркнув, что люди этой профессии тоже влияют на экономику страны.

Он отметил, что их профессионализм поможет ускорению экономических и социальных преобразований в Украине. Обращение главы государства по случаю этого профессионального праздника опубликовано на сайте ОПУ.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем бухгалтера и аудитора. Формирование прозрачной, качественной и непредвзятой информации о финансовом состоянии и результатах деятельности субъектов хозяйствования, обеспечении надлежащего выполнения их обязанностей перед государством является залогом финансовой состоятельности бизнеса в будущем, доверия со стороны партнеров, а также необходимым условием его развития и стабильного функционирования экономики в целом", – отметил Зеленский.

Также он добавил, что от финансовой отчетности предприятий, которую осуществляют бухгалтеры, и ее проверки аудиторами зависят доходы государства.

"Уверен, что ваш высокий профессионализм, знания и опыт позволят должным образом реагировать на вызовы, что будет способствовать росту инвестиционной привлекательности украинских предприятий, ускорению экономических и социальных преобразований в Украине. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых свершений", – говорится в поздравлении президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, занимающиеся расследованием экономических преступлений, в единый орган финансовых расследований.