Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах в США

Президент Украины Владимир Зеленский, а также руководитель ОП Андрей Ермак поздравили демократа Джо Байдена с победой на выборах главы США.

Сообщение украинского лидера страны появилось вечером 7 ноября на Twitter-странице. Ермак поздравил американского политика в Facebook.

Отметим, официальных результатов голосования американцев пока нет. Кроме того, действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует оспорить итоги, ссылаясь на возможные фальсификации.

Зеленский начал свой пост, поздравив Байдена и избранную вице-президента США Камалу Харрис.

Как сказал президент, дружба США и Украины "становится только крепче".

"Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией", – написал Зеленский.

Скриншот

Ермак в свою очередь пригласил Байдена и Харрис в Украину.

"Наши страны разделяет океан, впрочем, нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!" – написал глава Офиса президента.

Скриншот

Более детально о выборах в США читайте в нашей трансляции по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, Трамп стал 11-м американским главой, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы на высший пост в стране. Список других президентов, которые не смогли переизбраться на второй срок, читайте здесь.