Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах в США
Несмотря на заявления Трампа о фальсификации выборов президент Украины поздравил Байдена с победой
К поздравлениям присоединился глава Офиса президента
Ермак пригласил Байдена в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский, а также руководитель ОП Андрей Ермак поздравили демократа Джо Байдена с победой на выборах главы США.
Сообщение украинского лидера страны появилось вечером 7 ноября на Twitter-странице. Ермак поздравил американского политика в Facebook.
Отметим, официальных результатов голосования американцев пока нет. Кроме того, действующий глава Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует оспорить итоги, ссылаясь на возможные фальсификации.
Зеленский начал свой пост, поздравив Байдена и избранную вице-президента США Камалу Харрис.
Как сказал президент, дружба США и Украины "становится только крепче".
"Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией", – написал Зеленский.
Ермак в свою очередь пригласил Байдена и Харрис в Украину.
"Наши страны разделяет океан, впрочем, нас неразрывно объединяют общие ценности и стремление защищать и продвигать свободу и демократию. Будем рады видеть вас в Киеве!" – написал глава Офиса президента.
Более детально о выборах в США читайте в нашей трансляции по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL, Трамп стал 11-м американским главой, который, согласно предварительным данным, проиграл выборы на высший пост в стране. Список других президентов, которые не смогли переизбраться на второй срок, читайте здесь.