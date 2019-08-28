Зеленский оконфузился фейком о ЧП в Дрогобыче

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обрушение четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области, озвучив ложную информацию о пострадавших, которую распространили СМИ.

Так, глава государства разместил соответствующий пост на своей странице в Facebook, выразив сочувствие семьям погибших под завалами.

"В работах на месте трагедии задействованы все необходимые силы местных спасателей, несколько человек уже освободили из-под завалов, с другими держат связь с помощью мобильных телефонов. Очень надеюсь, что всех удастся спасти", – написал президент.

Зеленский повторил фейк о ЧП в Дрогобыче

Примечательно, что местные власти и спасатели в комментарии "Zaxid.net" опровергли информацию о звонках из-под обломков, назвав ее фейком.

В частности, возразил правдивости слов Зеленского мэр Дрогобыча Тарас Кучма.

"Это не соответствует действительности. Это такой миф здесь ходит. Женщина, которая является родственницей тех, кто находится под завалами, позвонила и сказала: "Я здесь, возле дома", потому что ее все искали. Отсюда пошли такие слухи. Это глупость", – отметил он.

Представитель ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев также подтвердил, что информация не соответствует действительности.

Вероятно, Зеленский воспользовался данными СМИ, которые распространили ложное сообщение. Первой о том, что мужчине якобы позвонил ребенок из-под завалов, сообщила "ТСН".

Добавим, президент также озвучил две версии аварии: взрыв бытового газа и изношенность деревянных перекрытий. Он также пообещал проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработку в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В 02:46 28 августа в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел обвал.

Первоначально причиной разрушения целого подъезда в четырехэтажном доме называли взрыв газа.

Однако позже выяснилось, что никакого взрыва не было. Также местные жители сообщили, что жильцы этого дома жаловались в ЖЭК на трещину в стене. Но коммунальщики сказали им делать ремонт своими силами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!