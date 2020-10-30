Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда. Законопроект

Карина Бондаренко Политика 05:46, 30.10.2020 Обновлено: 06:10, 30.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав Конституционного суда после из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Соответствующий законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства зарегистрирован на сайте парламента (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца страницы).

Согласно документу, Зеленский предлагает признать решение КСУ от 27 октября 2020 года "ничтожным (не создающим правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, всех судей, которые принимали скандальное решение, предлагается уволить и начать процесс отбора новых судей.

Президент также предложил возврат редакции закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, которые действовали до решения КСУ.

Законопроект.
w1.c1.rada.gov.ua
Законопроект .
w1.c1.rada.gov.ua

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