Зеленский потребовал от "слуг" распустить КСУ: СМИ получили доступ к аудиообращению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил народным депутатам от фракции "Слуга народа", что необходимо принять жесткое решение по судьям Конституционного суда.

В распоряжении LIGA.net оказалось аудиообращение Зеленского к фракции СН, в котором он призывает нардепов голосовать за законопроект по КСУ и обещает "жесткую перезагрузку всей системы".

Президент считает, что решения КСУ поставили Украину на грань катастрофы. "Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование", – заявил он.

Зеленский призвал нардепов остановить "хаос, который создает Конституционный суд за деньги", иначе будет противостояние на улицах, которое станет "жестким, но справедливым" ответом общества.

По его словам, президентской команде удалось "шокировать старую коррупционную политику", но она частично восстановила силы. Глава государства предупредил нардепов, что их будут соблазнять деньгами и привилегиями, "даже некоторые депутаты из нашей фракции, к сожалению".

По мнению Зеленского, для партии настало время показать единство и готовность биться за себя и свою политику. "Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому", – считает он.

Также президент заявил, что по результатам решения и голосования фракции будут приняты глобальные решения. "Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", – подчеркнул Зеленский.

"Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", – завершил он обращение.

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