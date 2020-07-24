Зеленский потребовал от России расшифровать Минские соглашения: Захарова вызвалась "помочь"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что написано в тексте Минских соглашений и вызвалась "помочь".

Так Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" отреагировала на требование Зеленского детально расшифровать все пункты Минских соглашений. Заявление президент сделал в ходе рабочего визита в Станицу Луганскую.

"Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда мы будем видеть – мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным", – сказал Зеленский.

"МИД РФ готов помочь Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений. Я считаю, что, когда человек признается в том, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность", – ответила Захарова.

Кроме того, она заявила, что именно теперь стало понятно, "почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует".

Ранее OBOZREVATEL писал, что 27 июля на Донбассе должен наступить режим полного прекращения огня, это уже 17-я инициатива со времен обострения конфликта. Однако большинство украинских активистов, в том числе и переговорщиков по Донбассу, несмотря на позитивный посыл встречи, настроено скептически.