Зеленский потребовал от Конституционного суда "вразумительных пояснений"

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от судей Конституционного суда вразумительных пояснений о причинах принятия последних спорных резонансных решений.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, президент потребовал от представителей суда внятно объяснить, чем они руководствовались.

"Почему эти решения, особенно в части обязательного декларирования доходов высокопоставленными чиновниками, наносят существенные удары по всей нашей антикоррупционной архитектуре страны и ставят нас в двусмысленное положение на международной арене. От вразумительного ответа судей КС зависит дальнейшее развитие событий. Продолжится ли эскалация или кризис будет разрешён быстро и эффективно", – сказал Подоляк.

Он отметил, что последние решения Конституционного суда, мягко говоря, удивляют.

"Это ведь не просто отдельные вызовы сложившемуся общественному консенсусу в части декларирования доходов. Скорее нужно говорить о том, что Конституционный суд решил самостоятельно пересмотреть новый общественный договор в стране, который предполагает нулевую терпимость к любым непрозрачным форматам в государственном управлении. И вернуть нас к старым временам, когда топ-коррупция доминировала в государстве", – подчеркнул он.

По словам Подоляка, никто не ожидал, что Конституционный суд, который должен быть своеобразным символом незыблемости новой системы, "вдруг в считанные дни превратится в агрессивного политического игрока".

Он подчеркнул, что у Зеленского есть целый ряд инструментов, которые позволят конфликтную ситуацию вернуть в нормальное русло.

"Среди них – специальное заседание СНБО, которое вполне может дать надлежащую политико-правовую оценку позиции КС. С выработкой последующих рекомендаций всем органам исполнительной власти. Более жесткий инструмент – специальное заседание Верховной Рады, на котором нужно будет заслушать судей КС, чтобы понять их мотивацию", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.