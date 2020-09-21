Зеленский потерял почти 11% поддержки украинцеву – опрос КМИС

Глеб Иванов Политика 13:45, 21.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский с апреля потерял почти 11% электоральной поддержки. Зато его главный оппонент Петр Порошенко с апреля добавил 4%.

Об этом свидетельствует опрос КМИС. Согласно ему, если бы выборы президента проходили в середине сентября, среди тех, кто собирается голосовать и определился с кандидатом, за Зеленского готовы проголосовать 31,8%. Тогда как в апреле 2020 он имел поддержку 42,6% респондентов.

За Порошенко готовы проголосовать 18,9% (в апреле 2020 – 14,9%).

Опроса центра КМИС
Фото: kiis.com.ua

Несколько увеличил свою поддержку Юрий Бойко – за него готовы голосовать 13,3%. Юлия Тимошенко получает 9,8%, Игорь Смешко – 6,8%, Олег Ляшко – 6%, Анатолий Гриценко – 4,9%, Александр Вилкул – 2,3%. Лидер партии "Голос" Кира Рудик по данным КМИС сейчас имеет нулевой рейтинг.

Опроса центра КМИС
Фото: kiis.com.ua

Опрос проводился с 12 по 16 сентября 2020 методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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