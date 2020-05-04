Зеленский потеряет Украину, если не скажет "нет" Путину – Зубов

Российский историк Андрей Зубов предположил, что на президента Украины Владимира Зеленского могут оказывать давление те западные лидеры, которые хотят восстановить отношения с Россией ради своих экономических интересов.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". По мнению историка, украинского лидера будут просить пойти на уступки и согласиться на тот или иной статус Донбасса.

"У Кремля на Западе мощнейшее лобби, подкупленное в свое время. Да и сейчас на это не жалеют денег.

Эти люди, внешне вполне респектабельные европейские чиновники и политики, будут давить на Зеленского, чтобы он пошел на уступки. Согласился на тот или иной статус Донбасса", – предположил Зубов.

Зеленский и Путин

По убеждению историка,в этом случае Зеленскому остается делать только одно – держаться и отказывать. В противном случае, он потеряет Украину.

"Зеленскому стоит делать только одно – не соглашаться, держаться и говорить "нет". Больше он мало что может сделать. Думаю, на Западе найдется немало здравомыслящих политиков, которые в этом его поддержат. Если Зеленский согласится на условия России, то потеряет всякую популярность в Украине. Но главное – он потеряет Украину", – сказал Зубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зубов заявил, что на фоне огромной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса Европа выражает желание как можно скорее восстановить экономические отношения, в том числе и с Россией.