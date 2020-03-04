Президент Украины Владимир Зеленский потроллил украинских правоохранителей и напомнил им об обещании о массовых посадках.

Он обратился к ним, выступая с трибуны Верховной Рады во время внеочередного заседания 4 марта, посвященного переизбранию Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой", – подколол правоохранителей глава государства.

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Летом вы говорили: "У нас все есть, нужна только политическая воля". Я вам ее дал. Говорили, нужно отменить телефонное право. Пожалуйста! Никто сверху не спускает фамилии, на которые надо обратить внимание или наоборот. Если бы я вмешивался, некоторые люди это бы уже ощутили", – пригрозил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в Украине есть достаточно органов для борьбы с преступностью, однако ситуация до сих пор напоминает ему пословицу о "семи няньках, у которых дитя без глаза".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ноябре Зеленский пообещал, что резонансные уголовные производства будут доведены до конца. Среди них он выделил дело об убийстве Гандзюк и Шеремета, а также дела Майдана.

Перед этим аналогичные обещания он давал в августе и заверял, что первыми за решетку пойдут коррупционеры.

2 марта первый замглавы "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что весной 2020 года в Украине необходимо провести массовые посадки, которые обещал Зеленский.

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