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4 марта • обновлено в 16:51
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Зеленский постебался над силовиками из-за отсутствия посадок

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский потроллил украинских правоохранителей и напомнил им об обещании о массовых посадках.

Он обратился к ним, выступая с трибуны Верховной Рады во время внеочередного заседания 4 марта, посвященного переизбранию Кабмина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь. Он должен напомнить вам, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у некоторых его нет, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой", – подколол правоохранителей глава государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Летом вы говорили: "У нас все есть, нужна только политическая воля". Я вам ее дал. Говорили, нужно отменить телефонное право. Пожалуйста! Никто сверху не спускает фамилии, на которые надо обратить внимание или наоборот. Если бы я вмешивался, некоторые люди это бы уже ощутили", – пригрозил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в Украине есть достаточно органов для борьбы с преступностью, однако ситуация до сих пор напоминает ему пословицу о "семи няньках, у которых дитя без глаза".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Отставка Кабмина Гончарука
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Клоун и идиoт. Причём и избирателей своих такими считает.
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