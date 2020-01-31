Зеленский поставил Кабмину жесткие условия из-за коронавируса: что потребовал

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров по усилению мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине.

Как сказано в сайте пресс-службы главы государства, такое заявление было сделано в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса.

Зеленский отметил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

"Привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия. Украина осуществляет комплекс шагов, чтобы не допустить попадания коронавируса и распространения заболевания", – сказано в сообщении.

Кроме того, Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующий при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета Министров, создав соответствующую рабочую группу.

Также он заявил, что считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций.

Зеленский также отметил необходимость проведения мероприятий по профилактике заболевания.

Ранее представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что наша страна не относится к странам со слабой медицинской системой, поэтому сможет справиться с угрозой коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Минздрава заявили, что в Украине были зафиксированы три подозрения на заражение новым смертельным коронавируса из Китая.

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