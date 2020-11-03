Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна в якобы поставках Азербайджану оружия для военного конфликта в Нагорном Карабахе.

В Instagram Андреасян написал, что давно знаком с Зеленским и считал его другом. Но в посте в соцсети режиссер обвинил президента в причастности к гибели детей в Армении.

"Я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям (Азербайджан – Ред.), чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив – это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь г*ндонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что Крым наш", – высказался он.

В ответ на такие обвинения Зеленский в Facebook сообщил, чтобы Андреасян не распространял фейки, которые создает российская пропаганда.

"Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Такие вбросы появляются не впервые. Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?" – ответил глава государства.

Гарант отметил, что ему жаль режиссера, который поверил в пропаганду.

"Можно же было спросить у меня лично? Или нет? А вообще правду можно понять, просто критически оценив информацию в медийном пространстве, учитывая, сколько фейковых вбросов было за последние годы", – подчеркнул Зеленский.

Глава Украины отметил, что наша страна выступает против любых кровавых конфликтов и не поддерживает эскалации. Он напомнил, что в Украине седьмой год идет война, о которой Андреасян ничего не говорил.

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети. Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и к твоему дому. Украина точно не поддерживает любые поставки оружия. В отличие от другой известной страны (Россия – Ред.), которая как раз и поставляет оружие всем. Потому что войны для нее – это хлеб и кровь", – резюмировал Зеленский.

Сарик Андреасян родился в Ереване, является российско-армянским кинорежиссером. Снимал такие комедии, как "Лопухи", "Тот еще Карлосон", "Что творят мужчины", "Беременный". Также был режиссером фильма "Служебный роман. Наше время", где снимался Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября.

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