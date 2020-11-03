Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна в якобы поставках Азербайджану оружия для военного конфликта в Нагорном Карабахе.

В Instagram Андреасян написал, что давно знаком с Зеленским и считал его другом. Но в посте в соцсети режиссер обвинил президента в причастности к гибели детей в Армении.

"Я смотрел на обожженные тела армянских детей от фосфорной бомбы и как выяснилось – это ты их продал нашим соседям (Азербайджан – Ред.), чтобы закрепить свою дружбу с ними. Я бы хотел сказать тебе "будь вежлив – это человек", но видимо когда вы садитесь на эти "стулья", то все становитесь г*ндонами и все человеческое и доброе вы оставляете где-то в прошлом. У меня много друзей украинцев от Калифорнии до Москвы, но я и мой народ не могут гордиться дружбой с тем, у кого руки в крови. И раз уж такая история хотел бы сказать, что Крым наш", – высказался он.

Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями
Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями
Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями
Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями

В ответ на такие обвинения Зеленский в Facebook сообщил, чтобы Андреасян не распространял фейки, которые создает российская пропаганда.

"Понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Такие вбросы появляются не впервые. Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?" – ответил глава государства.

Гарант отметил, что ему жаль режиссера, который поверил в пропаганду.

"Можно же было спросить у меня лично? Или нет? А вообще правду можно понять, просто критически оценив информацию в медийном пространстве, учитывая, сколько фейковых вбросов было за последние годы", – подчеркнул Зеленский.

Глава Украины отметил, что наша страна выступает против любых кровавых конфликтов и не поддерживает эскалации. Он напомнил, что в Украине седьмой год идет война, о которой Андреасян ничего не говорил.

"Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети. Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и к твоему дому. Украина точно не поддерживает любые поставки оружия. В отличие от другой известной страны (Россия – Ред.), которая как раз и поставляет оружие всем. Потому что войны для нее – это хлеб и кровь", – резюмировал Зеленский.

Сарик Андреасян родился в Ереване, является российско-армянским кинорежиссером. Снимал такие комедии, как "Лопухи", "Тот еще Карлосон", "Что творят мужчины", "Беременный". Также был режиссером фильма "Служебный роман. Наше время", где снимался Зеленский.

Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями
Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями
Зеленский поссорился с режиссером из РФ из-за войны в Карабахе: раньше были друзьями

Как сообщал OBOZREVATEL, война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября.

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