Зеленский поссорился с Разумковым и потребовал отставки

Президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе ссорился с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, где посоветовал ему уволиться.

Разговор касался скандалов вокруг партии "Слуга народа". Спикер ВР не хотел брать на себя весь негатив вокруг партии, что не понравилось Зеленскому, пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что Разумков захотел дистанцироваться от скандалов, связанных со "слугами". По мнению спикера ВР, партия должна занимать более активную позицию относительно своих депутатов.

Зеленский и Разумков

Разумков якобы отвечал Зеленскому, что если не нравится его работе, то пусть в парламенте проголосуют за его снятие с должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы готовы снова отдать большинство голосов за президента Украины Владимира Зеленского, если бы новые выборы главы государства прошли в феврале 2020 года.

При этом количество украинцев, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении за полгода выросло втрое – до 53% по сравнению с 17%, которые были в сентябре 2019 года.

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