Главная Новости
26 февраля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Зеленский поссорился с Разумковым и потребовал отставки

8.9т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в личной беседе ссорился с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, где посоветовал ему уволиться.

Разговор касался скандалов вокруг партии "Слуга народа". Спикер ВР не хотел брать на себя весь негатив вокруг партии, что не понравилось Зеленскому, пишет "Украинская правда".

Издание отмечает, что Разумков захотел дистанцироваться от скандалов, связанных со "слугами". По мнению спикера ВР, партия должна занимать более активную позицию относительно своих депутатов.

Зеленский и Разумков

Зеленский и Разумков

Разумков якобы отвечал Зеленскому, что если не нравится его работе, то пусть в парламенте проголосуют за его снятие с должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы готовы снова отдать большинство голосов за президента Украины Владимира Зеленского, если бы новые выборы главы государства прошли в феврале 2020 года.

При этом количество украинцев, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении за полгода выросло втрое – до 53% по сравнению с 17%, которые были в сентябре 2019 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
37
Смешно
4
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги