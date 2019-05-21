ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский пошел против США: всплыл важный нюанс о назначениях

17.6тЧитать материал на украинском

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер настоятельно рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не назначать главой Администрации юриста Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на приближенный к главе государства источник. Отмечается, что Зеленский к совету не прислушался.

Так, стало известно, что Волкер звонил президенту Украины, чтобы отговорить его назначать Богдана главой АП из-за того, что последний связан с олигархом Игорем Коломойским (он является его адвокатом, о чем рассказал сам).

Новости
"Закон не нарушил": Богдан жестко высказался о назначении главой АП

Зеленский назначил Богдана главой АП

Зеленский назначил Богдана главой АП

При этом, Зеленский взял время на размышления, однако решение не поменял, обнародовав вечером 21 мая подписанный указ о назначении Богдана.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого и на какие должности назначил президент Украины Владимир Зеленский. Среди новоиспеченных чиновников немало сотрудников студии "Квартал 95".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей БогданКурт Волкер
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
129
11
Смешно
7
Интересно
58
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
D SS
D SS
Почав з порушення Конституції,брехні з рейтингами,порушення Закону про люстрацію.Богдан згідно цього закону не має права бути главою адміністрації.Чи не забагато порушень для одного дня пане президент?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зедебіли! Хотіли доказів зв'язку з коломойським - ось. А решта призначень - ну зооовсіім ніякого кумівства- одні любі друзі і куми. Щось непомітно, щоби це брехливе єхидне сцикло по-новому формувало команду і набирало фахівців, а не компанію дружніх ворюг і бариг, які під шумок своїх вульгарних відеостьобів будуть грабувати країну за схемами коломойського
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ivaschuk Roman
Ivaschuk Roman
Ронович Рон, так ви на пороха так гнали , самі "рило в пушку "?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ронович Рон
Ронович Рон
Станкевичус Лілія, мне непонятно чем олигарх Коломойский хуже олигарха Порошенко, что то говно, что это.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Стальниченко Виктория
Стальниченко Виктория
Все так предсказуемо
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения