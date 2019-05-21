Зеленский пошел против США: всплыл важный нюанс о назначениях

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер настоятельно рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не назначать главой Администрации юриста Андрея Богдана.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на приближенный к главе государства источник. Отмечается, что Зеленский к совету не прислушался.

Так, стало известно, что Волкер звонил президенту Украины, чтобы отговорить его назначать Богдана главой АП из-за того, что последний связан с олигархом Игорем Коломойским (он является его адвокатом, о чем рассказал сам).

Зеленский назначил Богдана главой АП

При этом, Зеленский взял время на размышления, однако решение не поменял, обнародовав вечером 21 мая подписанный указ о назначении Богдана.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого и на какие должности назначил президент Украины Владимир Зеленский. Среди новоиспеченных чиновников немало сотрудников студии "Квартал 95".

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