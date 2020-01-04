"Зеленский пошел по сценарию Путина": политик оценил обмен пленными

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО прошел по сценарию президента России Владимира Путина.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV политик и общественный деятель Николай Томенко. По его словам, РФ удается пропагандировать идею, что война на Донбассе – внутреннее дело Украины.
"Если проанализировать последние события, обмен, который мы приветствуем в смысле возвращения украинцев и наших граждан, фактически прошел по сценарию Путина. Мы формально менялись не с оккупантом, не с Россией, а с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", – заявил Томенко.
По его словам, дальнейшая риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно обмена "настроена на российскую идею, что мы воюем сами с собой".
"Условно говоря, патриотические украинцы воюют с "малороссами и космополитами" и так далее. Россия потратила миллиарды, чтобы это навязать миру. А теперь оказывается, что у нас президент и его команда пропагандируют эту идею. Выходит, что это все украинцы, что есть в*тники, что они тоже граждане, что надо "замириться". Оказывается, что это не Россия", – возмутился политик.
"Мне кажется, самое трагичное, что все наши беды, связанные с войной, с потерей людей, оказались внутриукраинской проблемой, а не российской", – добавил он.
president.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
После обмена пленными с "Л/ДНР" 29 декабря в Украину вернулись 76 человек.
Офис президента опубликовал трогательные фото с украинскими пленными, которых 29 декабря в аэропорту "Борисполь" встретил Владимир Зеленский. Президент лично встречал освобожденных, после чего провел короткий брифинг.
31 декабря 2019 года состоялась телефонная беседа Зеленского и Путина. Президенты обсудили обмен пленными, заключение газового контракта, а также обменялись поздравлениями с новогодними праздниками.
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