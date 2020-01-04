"Зеленский пошел по сценарию Путина": политик оценил обмен пленными

Обмен пленными между Украиной и ОРДЛО прошел по сценарию президента России Владимира Путина.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV политик и общественный деятель Николай Томенко. По его словам, РФ удается пропагандировать идею, что война на Донбассе – внутреннее дело Украины.

"Если проанализировать последние события, обмен, который мы приветствуем в смысле возвращения украинцев и наших граждан, фактически прошел по сценарию Путина. Мы формально менялись не с оккупантом, не с Россией, а с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", – заявил Томенко.

По его словам, дальнейшая риторика президента Украины Владимира Зеленского относительно обмена "настроена на российскую идею, что мы воюем сами с собой".

"Условно говоря, патриотические украинцы воюют с "малороссами и космополитами" и так далее. Россия потратила миллиарды, чтобы это навязать миру. А теперь оказывается, что у нас президент и его команда пропагандируют эту идею. Выходит, что это все украинцы, что есть в*тники, что они тоже граждане, что надо "замириться". Оказывается, что это не Россия", – возмутился политик.

"Мне кажется, самое трагичное, что все наши беды, связанные с войной, с потерей людей, оказались внутриукраинской проблемой, а не российской", – добавил он.

president.gov.ua

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