Зеленский посетил "нулевые позиции" в зоне ООС на Донбассе. Эксклюзивные фото

Алексей Титофф Политика 11:42, 7.08.2020 Обновлено: 12:00, 7.08.2020

В пятницу, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил "нулевые позиции" на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Офисе президента. Отметим, что это уже второй день подряд глава государства находится на передовой.

"За два дня он (Зеленский. – Ред.) проедет более 100 км по линии разграничения. Вчера (6 августа. – Ред.) максимальное расстояние до линии разграничения было 400 метров", – сообщил наш собеседник.

Президент Зеленский на Донбассе

Добавим, что ранее глава государства во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.

При этом Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал за сладостями в местный магазин.

Президент Зеленский на Донбассе в зоне ООС
Президент Зеленский в зоне ООС
Президент Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак
Гильзы в разрушенном здании на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что идеального перемирия на Донбассе придется немного подождать.

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