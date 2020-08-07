Зеленский посетил "нулевые позиции" в зоне ООС на Донбассе. Эксклюзивные фото

В пятницу, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил "нулевые позиции" на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил.

Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Офисе президента. Отметим, что это уже второй день подряд глава государства находится на передовой.

"За два дня он (Зеленский. – Ред.) проедет более 100 км по линии разграничения. Вчера (6 августа. – Ред.) максимальное расстояние до линии разграничения было 400 метров", – сообщил наш собеседник.

Президент Зеленский на Донбассе

Добавим, что ранее глава государства во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне ООС.

При этом Зеленский после общения с военными на Донбассе заехал за сладостями в местный магазин.

Президент Зеленский на Донбассе в зоне ООС

Президент Зеленский в зоне ООС

Президент Зеленский и глава ОПУ Андрей Ермак

Гильзы в разрушенном здании на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что идеального перемирия на Донбассе придется немного подождать.