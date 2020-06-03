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3 июня • обновлено в 20:46
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Зеленский попил "крутой" кофе в Хмельницком. Фотофакт

2.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 июня, во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе.

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Соответствующие фото были опубликованы пресс-службой Офиса президента, а также на страницах Зеленского в социальных сетях.

Зеленский в Хмельницком

Зеленский в Хмельницком

instagram.com/zelenskiy_official

На снимке Зеленский запечатлен вместе с главой ОП Андреем Ермаком, первым замглавы Офиса президента Сергеем Трофимым, председателем Хмельницкой ОГА Дмитрием Габинетом и мэром Хмельницкого Александром Симчишиным. Рядом со столиком стоит главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Зеленский в Хмельницком

Зеленский в Хмельницком

facebook.com/president.gov.ua

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", – написал Зеленский.

В ОП добавили, что визит главы государства вызвал большой ажиотаж, горожане окружили кафе, желая поздороваться и сделать фото с президентом.

Отметим, в комментариях пользователи сети предположили, что глава страны находился внутри заведения, а не на летней площадке, работа которых разрешена в связи с послаблением карантина.

Согласно правилам, за одним столиком могут сидеть не больше чем четыре человека. Посетители должны быть в масках или респираторах, кроме времени приема пищи.

Полное открытие заведений общественного питания планируется лишь с 5 июня.

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Как писал OBOZREVATEL, каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа ослабления карантина из-за пандемии COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персоны
Андрей Ермак Виктор Ляшко Владимир Зеленский
Место
Украина Хмельницкий
Теги
вирус политика карантин фотографии Офис президента
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