Зеленский поручил усилить переговоры о вакцине против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину усилить международные переговоры по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19, если она будет изготовлена.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Глава государства отметил, что у Украины хорошие отношения с Евросоюзом.

"Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня", – сказал гарант.

Также на совещании Зеленского с членами правительства, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков от COVID-19.

По словам Шмыгаля, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, как заразился медик: непосредственно противодействуя коронавирусу или при других обстоятельствах.

"Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США обнародовали предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.